Un “18” tropical: Anuncian posibles tormentas eléctricas para HOY en la región Metropolitana

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, anticipó posibles chubascos para la zona oriente de la capital. Sin embargo, no se descarta que incluso caigan precipitaciones en el centro de Santiago.

Unas Fiestas Patrias con tintes tropicales podrían vivirse este viernes 18 de septiembre, ya que se esperan altas temperaturas y la posibilidad de chubascos en la Región Metropolitana.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, indicó que la jornada tendrá una máxima cercana a los 27 °C, pero que entre las 16:00 y 19:00 horas podrían registrarse precipitaciones e incluso actividad eléctrica , principalmente en el sector oriente de la capital.

“Estas nubes de tormenta se alimentan del calor que retiene la superficie terrestre. Por lo tanto, a medida que va aumentando la temperatura, estas nubes comienzan a desarrollarse (…) y podrían dejar algunas gotitas durante la tarde, especialmente en el sector oriente”, explicó. Según adelantó, estas precipitaciones incluso podrían alcanzar sectores del centro de Santiago.

A esto se suma un aviso emitido la mañana de este viernes por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por probables tormentas eléctricas, asociadas a una vaguada en altura.

El fenómeno se extendería hasta la noche de este viernes y en la Región Metropolitana afectaría principalmente a sectores de precordillera y cordillera. El aviso también considera zonas de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.