Temblor hoy 18 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 18 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.4

Hora: 8:13 horas

Epicentro: 48 km al SO de Ollagüe

Profundidad: 142 km

Magnitud: 3.8

Hora: 6:25 horas

Epicentro: 79 km al SE de Socaire

Profundidad: 193 km

Magnitud: 4.0

Hora: 4:23 horas

Epicentro: 145 km al N de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 251 km

Magnitud: 3.6

Hora: 1:12 horas

Epicentro: 132 km al O de Lebu

Profundidad: 16 km

Magnitud: 4.2

Hora: 1:11 horas

Epicentro: 191 km al N de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 250 km