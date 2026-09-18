Temblor hoy 18 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 18 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, viernes 18 de septiembre en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
Magnitud: 3.4
Hora: 8:13 horas
Epicentro: 48 km al SO de Ollagüe
Profundidad: 142 km
Magnitud: 3.8
Hora: 6:25 horas
Epicentro: 79 km al SE de Socaire
Profundidad: 193 km
Magnitud: 4.0
Hora: 4:23 horas
Epicentro: 145 km al N de San Antonio de los Cobres
Profundidad: 251 km
Magnitud: 3.6
Hora: 1:12 horas
Epicentro: 132 km al O de Lebu
Profundidad: 16 km
Magnitud: 4.2
Hora: 1:11 horas
Epicentro: 191 km al N de San Antonio de los Cobres
Profundidad: 250 km