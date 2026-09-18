VIDEO | Fuerte viento obligó a suspender Pampilla de San Isidro en Vicuña

Rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora sorprendieron a los asistentes a las ramadas, quienes debieron buscar refugio ante la intensidad del fenómeno registrado durante la noche del jueves.

Fuertes vientos registrados durante la noche del jueves 17 de septiembre obligaron a suspender la Pampilla de San Isidro, en la comuna de Vicuña, en pleno inicio de las Fiestas Patrias.

A través de su cuenta de Instagram, el municipio informó que “ante las condiciones meteorológicas y pensando principalmente en proteger a nuestras familias, trabajadores, artistas y visitantes, hemos decidido suspender el show programado para hoy”.

“Sabemos que muchos esperaban esta jornada, pero ninguna celebración está por sobre la seguridad de las personas”, agregaron desde la municipalidad.

Videos registrados en el lugar dan cuenta de la intensidad del viento, que alcanzó rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, indicó que para este viernes se esperan vientos en ciudades como Arica, Iquique, Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama.