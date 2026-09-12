¿Lloverá el 18 de septiembre en Santiago? La proyección del tiempo para Fiestas Patrias

El meteorólogo de Chilevisión compartió su proyección para la región Metropolitana y la zona central, mientras que advirtió al sur por posibles precipitaciones.

A pocos días de Fiestas Patrias, Eduardo Sáez despejó una de las principales dudas sobre el pronóstico del tiempo y reveló si lloverá o no en medio de los festejos.

El meteorólogo de Chilevisión entregó una proyección sobre las condiciones que se esperan para el 18, 19 y 20 de septiembre.

¿Cómo estará el tiempo el 18 de septiembre?

Según Eduardo Sáez, todo apunta a que no lloverá en Santiago durante el 18 de septiembre . En la zona centro se esperan cielos despejados y con algunas nubes durante la tarde.

“Hay un modelo norteamericano que habla que va a estar con cielo despejado. El europeo dice que vamos a tener niebla en la mañana, se despeja luego la niebla, y en la tarde aparecerían dos nubes”, comentó.

En esa línea, destacó que “en el fondo, ambos coinciden en que debiese estar medianamente bueno, salvo alguna niebla. Lo medular es que no llovería. No va a llover “.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas en torno a los 25 y 26 grados.

“Al menos acá en la región metropolitana, en esa zona central, no llueve para el 18. Hasta el momento, 18 y 19, no llueve”, insistió.

¿Dónde lloverá durante Fiestas Patrias?

Mientras Santiago y gran parte de la zona central tendrían un 18 de septiembre sin precipitaciones, la situación será distinta en el sur del país.

“Va a llover especialmente hacia el sur, donde el día sábado comenzarían las primeras precipitaciones desde Biobío hacia el sur. Y eso viene avanzando”, comentó Eduardo Sáez.

Según la proyección, las primeras lluvias podrían comenzar durante el sábado 19 de septiembre desde la región del Biobío hacia el sur, avanzando posteriormente hacia otras zonas.

Para el domingo 20, en tanto, los modelos meteorológicos anticipan mayor nubosidad y precipitaciones en la zona central, asociadas al avance de un sistema frontal desde el sur.

“Por eso es que el domingo, no sabemos si es tipo temporal, muy fuerte. No se ve algo muy intenso en estos momentos. No se ve gran destrozo, por decirlo de alguna forma. Sino que debiese ser una precipitación normal para un septiembre“, agregó el experto.