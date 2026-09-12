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“Maquíllalo por último”: El tatuaje de Luis Jiménez que acaparó la atención en redes durante su paso por Primer Plano

La audiencia en redes sociales captó un detalle que no pasó desapercibido mientras el exfutbolista abordaba la infidelidad a Gala Caldirola.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Un tatuaje de Luis “Mago” Jiménez no pasó desapercibido durante su entrevista en Primer Plano y acaparó la atención de los usuarios en redes sociales.

El exfutbolista llegó hasta el estudio de Chilevisión para contar su versión en el escándalo por la infidelidad a Gala Caldirola con su exesposa Coté López.

En conversación con Fran García-Huidobro, el Mago se sinceró sobre su relación con la española, recordó su quiebre en Qatar y ofreció disculpas públicas.

Sin embargo, la audiencia en redes sociales captó un detalle: un tatuaje en el cuello de Luis con el nombre de la madre de sus hijos.

“María José”, se lee en el permanente escrito que tanto causó revuelo durante el último capítulo de Primer Plano.

Revisa las reacciones al tatuaje de Luis Jiménez

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