Temblor hoy 12 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este sábado 12 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, sábado 12 de septiembre en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
Magnitud: 3.2
Hora: 4:18 horas
Epicentro: 2 km al SO de Parque Fray Jorge
Profundidad: 29 km
Magnitud: 3.2
Hora: 3:16 horas
Epicentro: 27 km al NO de La Serena
Profundidad: 49 km