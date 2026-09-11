Lo que se sabe de mujer hallada muerta en alcantarilla de La Florida: Llevaba meses desaparecida

El caso quedó al descubierto tras una denuncia por presunta desgracia presentada por familiares de la víctima, quienes no tenían noticias de ella desde hacía cerca de dos meses.

Una impactante investigación se desarrolla a esta hora en la comuna de La Florida, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 30 años al interior de una cámara de alcantarillado ubicada en una vivienda del pasaje Alambrada.

El caso quedó al descubierto tras una denuncia por presunta desgracia presentada por familiares de la víctima, quienes no tenían noticias de ella desde hacía cerca de dos meses.

Según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), el cuerpo fue encontrado al interior de una fosa o cámara de alcantarillado ubicada dentro del inmueble.

Denuncia de la familia fue clave en hallazgo del cadáver

Los primeros peritajes indican que la mujer llevaba entre uno y tres meses fallecida, aunque la causa exacta de muerte aún está siendo determinada por las diligencias forenses.

La alerta se activó luego de que la hermana de la víctima acudiera a Carabineros para denunciar su desaparición.

La familiar apuntó a una vivienda donde la mujer habría estado residiendo junto a su pareja. Al llegar al lugar, los funcionarios encontraron indicios que derivaron en la inspección del inmueble y, posteriormente, en el hallazgo del cadáver.

De acuerdo con información preliminar, la víctima llevaba cerca de 60 días desaparecida. Sin embargo, recién durante la noche del miércoles se presentó la denuncia formal ante las policías.

Según se detalló en Contigo en la Mañana, la investigación también apunta a la pareja de la mujer, quien actualmente se encuentra detenido. No obstante, su captura se produjo inicialmente por otros delitos, luego de que fuera fiscalizado por Carabineros y se detectara que mantenía órdenes de detención pendientes.

Durante el operativo, se conoció que una de esas órdenes estaría relacionada con un homicidio y otra con delitos vinculados a drogas, antecedentes que ahora son revisados para establecer eventuales conexiones con la muerte de la mujer encontrada en la vivienda.

Trabajos en vivienda y conducta conflictiva de supuesta pareja

Uno de los elementos que llamó la atención de los detectives fue que parte del piso del antejardín había sido removido. De hecho, en el lugar quedaron a la vista cerámicas destruidas y la tapa de la cámara de alcantarillado donde finalmente se encontraba el cuerpo.

Vecinos del sector relataron que el hombre residía solo en el inmueble y que mantenía una conducta conflictiva. Algunos aseguraron que frecuentemente ingresaban y salían personas desconocidas de la vivienda, mientras que otros afirmaron haber sufrido robos y sospechaban de él.

Además, residentes del pasaje señalaron que semanas antes el sujeto habría pedido herramientas para realizar trabajos al interior de la propiedad, antecedente que ahora también forma parte de las indagatorias.

Por ahora, la Brigada de Homicidios Metropolitana continúa realizando peritajes para esclarecer cómo murió la mujer, cuándo fue ocultado su cuerpo en el alcantarillado y cuál fue la participación del detenido en los hechos. La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis mientras avanzan las diligencias.