Impacto en La Florida: Hallan cadáver de una mujer en antejardín de una vivienda

Tras la alerta de vecinos, PDI informó que el cuerpo fue encontrado al interior de una cámara de alcantarillado en el antejardín de una vivienda en la comuna de La Florida.

Fiscalía ECOH y la PDI investigan el hallazgo del cadáver de una mujer al interior de una cámara de alcantarillado en un domicilio en la comuna de La Florida.

El descubrimiento ocurrió en el pasaje La Alambrada y, según los primeros peritajes, la data de muerte de la víctima se calcula entre uno y tres meses.

Carabineros llegó al inmueble tras la denuncia de familiares por presunta desgracia y un dato de terceros que advertía sobre la presencia del cuerpo.





Los funcionarios percibieron un fuerte olor en el antejardín, que previamente había sido advertido por vecinos, encontrando el cuerpo oculto en la fosa del patio.

El subprefecto Walder Prevon señaló que existe una posible identidad, correspondiente a una mujer desaparecida: “Hasta el momento tenemos una posible identidad y esa identidad podría corresponder a una mujer que viviría en ese domicilio“, afirmó.

La PDI realizó empadronamiento a vecinos y revisó cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias del deceso y cómo fue ocultada la víctima en el lugar.