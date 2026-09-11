Hombre fue baleado tras intentar colarse a matrimonio en Estación Central: Se encuentra en riesgo vital

Según información preliminar, un grupo habría intentado ingresar a la celebración. Sin embargo, al llegar al departamento los dueños de casa se percataron que personas habrían intentado entrar sin estar invitados.

Un hombre fue baleado tras intentar colarse en un matrimonio en la comuna de Estación Central, región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en un edificio ubicado en calle Conde del Maule, hasta donde llegó la Policía de Investigaciones (PDI) tras un llamado de alerta.

De forma preliminar se informó que al interior de uno de los departamentos del piso 16 se estaba celebrando un matrimonio entre una persona de nacionalidad chilena y otra de nacionalidad colombiana.





Víctima en riesgo vital

En ese contexto, un grupo tocó el citófono para poder hacer ingreso al recinto diciendo que eran pocas personas. Sin embargo, al llegar los dueños de casa se dieron cuenta que eran más de los considerados.

Fue a raíz de ese motivo que una de las personas dueñas de casa baleó a una de las personas que habría intentado ingresar.

La víctima recibió dos impactos de bala y fue traslada a un centro asistencial donde se encuentra en riesgo vital.

Fiscalía ECOH se encuentra trabajado en las diligencias para determinar si había un vínculo entre los involucrados.