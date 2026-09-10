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Acribillaron a hombre cerca del terminal de buses en Estación Central: Hallaron 15 casquillos de balas

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Un ciudadano venezolano de 30 años fue acribillado en Estación Central, en calle Obispo Javier Vásquez, cerca de Padre Alberto Hurtado y Nicasio Retamales. De forma preliminar, se informó que habrían encontrado cerca de 15 casquillos de balas. Debido al procedimiento policial, el tránsito en el lugar está siendo desviado y Transporte Informa sugirió vías alternativas para la circulación durante esta mañana.

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