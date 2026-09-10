10/ 09/ 2026 08:39

Acribillaron a hombre cerca del terminal de buses en Estación Central: Hallaron 15 casquillos de balas

Un ciudadano venezolano de 30 años fue acribillado en Estación Central, en calle Obispo Javier Vásquez, cerca de Padre Alberto Hurtado y Nicasio Retamales. De forma preliminar, se informó que habrían encontrado cerca de 15 casquillos de balas. Debido al procedimiento policial, el tránsito en el lugar está siendo desviado y Transporte Informa sugirió vías alternativas para la circulación durante esta mañana.