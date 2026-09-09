“Me da vergüenza”: Belén Soto confesó la verdad sobre el inicio de su romance tras separación

La actriz contó que al principio decidió mentir sobre cómo conoció a su actual pareja e inventó una historia sobre un encuentro casual, lo que no tiene nada que ver con lo que en realidad ocurrió.

Belén Soto sorprendió con una revelación sobre su romance con el mexicano Daniel Cotic, pues aseguró que hasta ahora la historia que había contado sobre el inicio de su relación no era cierta.

La actriz compartió detalles del origen de su pololeo con el empresario, la que dista mucho de la versión que había entregado.

Cabe recordar que la influencer se emparejó al poco tiempo de su separación matrimonial con Branko Bacovich, luego de radicarse por un tiempo en México.





“Me da vergüenza decir cómo lo conocí. Mira, teníamos una historia… Con él la contamos de una manera distinta porque queríamos darle como un poco de emoción a la historia”, aseguró entre risas en el podcast Última Palabra.

La verdad del romance de Belén Soto

Belén Soto había contado que conoció a su nueva pareja de forma fortuita, luego de que ambos coincidieron al interior de un supermercado.

“Inventamos que nos habíamos conocido en el supermercado, como que habíamos agarrado el mismo cereal, que nos peleamos y que después él me siguió por la calle”, relató.

Sin embargo, esa no es la historia real, ya que aseguró que la verdad es que se conocieron gracias a una aplicacción de citas.

“Si ustedes quieren un caso de éxito de Bumble estoy yo, está mi hermana, mi cuñado. O sea, yo jamás en mi vida había tenido estas aplicaciones. Eres la primera persona que le cuento, porque me da vergüenza, es que se juzgan tanto estas aplicaciones”, reconoció.

“No tenía redes de apoyo. Yo no estaba buscando pareja, para nada. Dije ‘voy a descargar esto, porque aquí nadie me conoce, nadie sabe quién soy, da lo mismo’, y también para saber qué significaban estas aplicaciones”, explicó.