“A mí no me soborna”: Detienen a conductor por ofrecer $10 mil a Carabineros para “desayunar”

El hecho se produjo durante una fiscalización en la que se comprobó que el conductor tenía licencia de conducir, pero los papeles del vehículo no estaban al día.

Un conductor de nacionalidad peruana fue detenido luego de intentar sobornar a Carabineros con $10 mil en la comuna de Pudahuel.

El hecho ocurrió en el sector de Camino Noviciado, donde efectivos de la institución se realizaban un patrullaje.

En ese contexto fiscalizaron un vehículo tipo furgón de la marca Peugeot, cuyo conductor presentó problemas a la hora de entregar los documentos.





Tras la solicitud de Carabineros el hombre entregó su licencia de conducir, pero luego se comprobó que los documentos del auto no estaban al día.

Ante la confirmación de la infracción, se le informó al hombre que el automóvil iba a ser retirado de circulación, momento en que el conductor ofrece $10 mil a un funcionario para dejar sin efecto el procedimiento.

Incluso, les sugirió al personal policial que el dinero lo podían ocupar para tomar desayuno, por lo que de inmediato se procedió con su detención.

“Está detenido por cohecho. A mí usted no me soborna, no se ha desubicado. Me mintió del momento uno con los papeles del vehículo y ahora me quiere sobornar”, expresó el funcionario en las imágenes de la fiscalización.