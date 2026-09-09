09/ 09/ 2026 07:36

“Me asusté”: Video captó la fuga y detención del conductor que atropelló a Rolando Jiménez

Un video registró la huida del conductor que atropelló al histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, en Providencia. Según los antecedentes, el camión habría cruzado con luz roja en la intersección de Francisco Bilbao y Andacollo, impactando al activista y dejándolo con lesiones de consideración. Tras el accidente, el conductor se detuvo por unos segundos, pero escapó sin prestar ayuda a la víctima. Posteriormente, fue interceptado por personal de Seguridad Municipal y detenido por Carabineros. La policía informó que el sujeto nunca había obtenido licencia de conducir y que el vehículo mantenía la revisión técnica vencida. Jiménez permanece internado fuera de riesgo vital.