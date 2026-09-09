Sala Cuna Universal: Avanza en el Senado pero rechazaron fórmula de financiamiento del Gobierno

Tras la aprobación de otra indicación clave, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, informó que hará una reserva de constitucionalidad y protagonizó una particular escena debido a que no se percató que su micrófono quedó abierto en el hemiciclo.

El Senado despachó en primer trámite constitucional el proyecto de ley que crea la Sala Cuna Universal, iniciativa que busca que todas las familias puedan acceder a este beneficio.

Luego que fuera suspendiera la sesión del martes, la Cámara Alta aprobó con 25 votos a favor y 22 en contra una indicación de la senadora Yasna Provoste que consagra el derecho a Sala Cuna en el niño y no en el trabajador.

En concreto, la modificación establece que “los niños y niñas menores de dos años, hijos o hijos de personas trabajadoras o respecto de quienes estas las ejerzan el cuidado del personal, tendrán derecho a acceder a salas cunas en las condiciones establecidas en la ley”.

Vale mencionar que, en la actualidad, la norma define que solo las empresas con 20 o más trabajadoras están obligadas a ofrecer sala cuna, lo que afectaba la contratación de mujeres.

Rechazaron fórmula de financiamiento del Gobierno

Sin embargo, esta aprobación vino acompañada por un duro golpe al Gobierno, pues los parlamentarios rechazaron un artículo clave relativo al mecanismo de financiamiento mediante una cotización a los trabajadores.

Si bien el Senado aprobó la creación del Fondo de Sala Cuna que permitirá destinar dinero para entregar el beneficio, la formula del ministro del Trabajo, Tomás Rau, no corrió igual suerte.

La fórmula del Ejecutivo planteaba una cotización de cargo del empleador de 0,35% en el caso de trabajadores dependientes, la que será compensada “de igual magnitud” con una reducción de la tasa de cotización de cargo del empleador al Seguro de Cesantía.

Aunque el secretario de Estado defendía el cálculo para no afectar las contrataciones, y recibió 25 votos a favor y 22 en contra, este fue rechazado al tratarse de una norma de quórum calificado, que requería un total de 26 de apoyos.

Ahora, tras el impasse, el Gobierno deberá intentar reponer la norma durante la discusión en la Cámara de Diputados, donde continuará la tramitación de la iniciativa.

El exabrupto del ministro Rau en el Senado

Tras la aprobación de la indicación de la senadora Provoste, y luego que tomara la palabra e informara que el Gobierno hará reserva de constitucionalidad, el titular del Trabajo lanzó un comentario que fue ampliamente viralizado.

Esto ocurrió al concluir su intervención, pues no se habría percatado que su micrófono quedó abierto en el hemiciclo: “Qué desastre”, soltó ante la sala.

“Creo que en un día histórico referirme a una frase, a un exabrupto de micrófono abierto totalmente desafortunado de mi parte, no tiene ningún sentido, porque aquí hemos dado un paso muy importante en avanzar en Sala Cuna”, respondió.

Respecto al revés en la votación, aseguró que “en los proyectos de ley ocurre que se caen artículos, que no se logran concitar los apoyos en algunos”. “Estamos hablando de un proyecto de ley con 30 artículos, y hemos logrado aprobar casi 27“, zanjó.