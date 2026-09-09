Andrés Celis anuncia trasplante de médula ósea y pausa labores en Congreso: “El minuto de recuperarme”

El diputado también presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara, por lo que la instancia elegirá a su sucesor o sucesora en su próxima sesión.

El diputado Andrés Celis (Independiente-Renovación Nacional) comunicó este martes su renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, y anunció una interrupción en sus labores en el Congreso.

La razón, según dio a conocer en un video que publicó en sus cuentas oficiales, es un trasplante de médula ósea para tratar una enfermedad.

“Quería comentarles que, por un tema de salud, los médicos me han solicitado que suspenda mis labores parlamentarias”, señaló en una declaración pública.

Según agregó, la intervención será para tratar su diagnóstico de mielodisplasia genética, una condición de salud que padece desde su nacimiento.

“Debo someterme a un trasplante de médula, el tratamiento indicado para abordar de manera definitiva esta condición. Esto me obligará a alejarme temporalmente de las actividades presenciales y del trabajo en terreno”, subrayó.





“Llegó el minuto de recuperarme”

Durante su ausencia, adelantó que su “equipo continuará funcionando con normalidad, atendiendo las necesidades de nuestros vecinos y dando seguimiento a todas las gestiones en curso”.

“Espero que me comprendan, pero llegó el minuto de poder recuperarme absolutamente de esta displasia y poder luego reincorporarme con toda la energía, fuerza y convicción para seguir trabajando por el Distrito 7”, cerró Celis.

Ayer martes, además, se dio cuenta de su renuncia en la comisión y la instancia resolvió que, en su próxima sesión, se elegirá a quien asumirá la presidencia.