Confirman cómo se paga el bono de $30.000 por hijo: El orden para saber quién cobra primero

El aporte fue anunciado por el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública y está dirigido a familias con menores de hasta 13 años que pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables del país.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) impartió las instrucciones para la implementación, pago y fiscalización del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, beneficio que entrega $30.000 por una sola vez por cada niño o niña.

Este aporte fue anunciado por el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública y está dirigido a familias con menores de hasta 13 años que pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables del país, según la información vigente en el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Quiénes pueden recibir bono de $30 mil?

Según las instrucciones de la Suseso, podrán acceder al beneficio:

Niños y niñas de hasta 13 años pertenecientes al 80% más vulnerable según el RSH al 1 de junio de 2026.

pertenecientes al 80% más vulnerable según el RSH al 1 de junio de 2026. Menores que se encuentren bajo modalidades de cuidado alternativo familiar, como familias extensas, familias de adultos de confianza o familias de acogida.

Niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres pertenezcan al 80% más vulnerable del RSH al 1 de junio de 2026.

En este último caso, la beneficiaria será la madre y el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.





¿Quién recibirá el pago del bono?

La determinación de la persona beneficiaria se realizará utilizando información disponible en los registros administrativos del Estado.

La ley establece el siguiente orden de prioridad para definir quién recibirá el dinero :

Persona que perciba el Subsidio Familiar del niño o niña.

del niño o niña. Beneficiario de la Asignación Familiar o Maternal .

. Beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o para personas con discapacidad física o sensorial severa .

. Integrantes de familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades .

. Si no aplica ninguna de las situaciones anteriores, el pago corresponderá al jefe o jefa de hogar registrado en el RSH.

En los casos de cuidado alternativo familiar, el bono será entregado directamente a la persona que ejerza legalmente el cuidado del menor.

¿Cómo se pagará el bono de $30 mil por hijo?

La Subsecretaría de Evaluación Social elaborará las nóminas de beneficiarios y las enviará al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que estará a cargo del pago.

El bono será entregado:

En una sola cuota.

Por cada niño o niña que cumpla los requisitos.

Con un plazo máximo de nueve meses para ser cobrado.

Además, el beneficio tiene características especiales:

No constituye remuneración ni renta.

No es imponible ni tributable.

No está sujeto a descuentos.

Es inembargable.

No puede ser retenido ni compensado por instituciones públicas o privadas.





¿Qué hacer si no recibes el bono?

Las personas que consideren que cumplen los requisitos y no reciban el beneficio podrán presentar un reclamo ante el IPS.

El plazo para realizar esta gestión será de 15 meses contados desde el 4 de septiembre de 2026, fecha en que la Ley N°21.840 fue publicada en el Diario Oficial.