“Le afectó muchísimo”: Mara Sedini reemplazó a Fernando Solabarrieta en Sin Filtros y reveló qué le pasó

La ausencia del periodista en Sin Filtros se produjo después de que durante el lunes recibiera numerosos comentarios en redes sociales debido a sus dificultades para modular y hablar con fluidez.

Mara Sedini reemplazó a Fernando Solabarrieta en la conducción de Sin Filtros durante la tarde de este martes, luego de la preocupación que generó el particular estado del periodista en la edición anterior del programa.

La ausencia de Solabarrieta se produjo después de que durante el lunes recibiera numerosos comentarios en redes sociales debido a sus dificultades para modular y hablar con fluidez durante la transmisión.

Ante la situación, Sedini fue la encargada de entregar una explicación oficial en nombre del espacio de debate político.

La explicación de Mara Sedini por Fernando Solabarrieta

Según relató la exvocera de Gobierno, Solabarrieta llegó apenas cinco minutos antes del inicio del programa del lunes, luego de asistir al funeral de una persona muy cercana.

“La muerte de esta persona le afectó muchísimo y venía muy compungido, muy afectado. La producción le preguntó, en el poco tiempo que estuvieron, si estaba en condiciones de hacer el programa, si estaba bien. Quiero reiterar, llegó 5 minutos antes y venía del funeral. Fernando comunicó que sí, que tenía toda la disposición para hacer el programa, pero que se había tomando un medicamento que le permitía relajarse en esta situación de angustia por la muerte de un cercano”.

Sedini sostuvo que, tras el episodio que protagonizó al final del espacio, la situación se volvió viral y fue ampliamente comentada en redes sociales y distintos medios de comunicación.

En ese sentido, afirmó que la producción y la dirección de Sin Filtros decidieron “privilegiar la salud de Fernando Solabarrieta”, por lo que esperan que pueda descansar durante los próximos días.

La periodista también confirmó que el programa continuará al aire mientras se define cómo seguirá funcionando el espacio. “El debate continúa, no para, porque eso es lo que quiere nuestra audiencia”, señaló.

Finalmente, Sedini bromeó con su antiguo cargo y lanzó una petición especial: “Les quiero pedir un favor personal: Que hoy me permitan ser su vocera de nuevo”.