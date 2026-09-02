Round entre exministras: Mara Sedini contestó a Camila Vallejo tras crítica al Gobierno por Imacec

La ex vocera de gobierno del expresidente Boric respondió con ironía a los resultados económicos de julio, dichos que Sedini no dejó pasar en su cuenta de X.

La ex ministra vocera de gobierno Mara Sedini arremetió en redes sociales contra quien fuera su antecesora en el cargo, Camila Vallejo, a propósito de un comentario de esta última sobre el Imacec de julio.

Fue a través de su cuenta de X donde la otrora secretaria de Estado del entonces presidente Gabriel Boric se refirió con ironía a los recientes resultados económicos de la actual administración.

Esto lo hizo citando una frase que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lanzó este martes durante una entrevista: Llamó a no “mirar la cifra con un microscopio” y planteó que es mejor que “miremos las cosas con telescopio”.

En relación a la caída de 1,5% que sufrió el Índice Mensual de Actividad Económica, Vallejo reaccionó y escribió: “El crecimiento con este Gobierno; otra metáfora…”.





Round entre Sedini y Vallejo

Con más de 280 mil visualizaciones y 9 mil me gusta, el escrito de la también exdiputada desató una serie de reacciones, incluyendo la de Sedini.

Así, tras afirmar que el crecimiento económico del presidente Kast es “una metáfora”, la ex secretaria de Estado no dejó pasar los dichos de Vallejo y la citó en la misma red social.

“Como el feminismo del gobierno anterior…”, contestó la periodista quien, hasta el cierre de esta nota, no ha recibido respuesta en la plataforma.