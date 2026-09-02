Metas habitacionales en riesgo: Inicio de obras cayó a 40 mil unidades al año y enciende alarmas en Chile

Autoridades, exministros y expertos coincidieron en el Congreso Nacional de Santiago sobre la urgencia de reactivar la construcción y adaptar la política habitacional a la creciente diversidad de los hogares.

El inicio de obras de construcción de nuevas viviendas cayó a cerca de 40 mil unidades anuales, unas 10 mil menos que en 2024, una cifra que pone presión sobre la capacidad del país para cumplir sus metas habitacionales durante los próximos años.

Con una significativa perdida de velocidad y una brecha cada vez mayor frente a la formación de nuevos hogares, el seminario Vivienda social en crisis: ¿cómo recuperar el rumbo? abordó esta problemática ante 200 asistentes en el ex Congreso Nacional.

En la cita, que contó con una amplia convocatoria, diversas autoridades, exministros y expertos coincidieron en la urgencia de reactivar la construcción y adaptar la política habitacional a la creciente diversidad de los hogares.

Organizado por la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) junto con Déficit Cero, el encuentro planteó combinar distintas soluciones de acceso y fortalecer los programas de vivienda en propiedad.

Entre las propuestas, además, se planteó mantener el apoyo al arriendo y evitar un aumento de hasta 15% en los costos de la vivienda social, tras la eliminación completa del Crédito Especial para Empresas Constructoras (CEEC) en enero de 2027.

“Si no recuperamos ahora el inicio de las obras, en los próximos años no tendremos suficientes viviendas para entregar (…) por lo que las decisiones deben adoptarse antes de que el problema se manifieste completamente”, advirtió Carlos Marambio, director ejecutivo de ADVS.

Las conclusiones ante déficit de viviendas

El diagnóstico estima que la demanda social alcanza los 1,26 millones de hogares y que más de 774 mil familias enfrentan arriendos inasequibles. Además, la percepción de poder comprar una vivienda cayó del 55% en 2009 a solo el 17% en 2025.

Por ello, señalaron que la respuesta no puede concentrarse exclusivamente en la vivienda en propiedad, sino que debe integrar diferentes tamaños, modalidades de financiamiento y soluciones habitacionales.

¿Las conclusiones? Los especialistas coincidieron en que la política habitacional debe reconocer que actualmente existen hogares más pequeños, familias monoparentales, personas mayores, jóvenes y grupos con distintas capacidades de ahorro y necesidades de movilidad.

El análisis también mostró un fuerte aumento en los costos de los programas habitacionales: En el DS49, el valor promedio por vivienda creció un 99%, al pasar de 1.040 a 2.066 UF, mientras que en el DS19 aumentó un 35%, desde 1.146 a 1.545 UF. Esto significa que, aun destinando más recursos, el Estado puede financiar menos soluciones.

Advierten riesgo asociado al término del CEEC

Otro riesgo identificado es el término del Crédito Especial para Empresas Constructoras (CEEC), previsto para el 1 de enero de 2027. Según ADVS, la medida convertiría el IVA de los insumos en un costo no recuperable cercano al 15%, encareciendo la vivienda social.

Para enfrentar este escenario, se propuso implementar un sistema de IVA a tasa cero, elevar de 22 mil a 40 mil los subsidios DS19, agilizar los permisos y las recepciones municipales, promover financiamiento privado con garantías estatales para proyectos DS49.

Además, plantearon consolidar una política habitacional que combine propiedad, arriendo y otras soluciones, de acuerdo con las distintas realidades familiares.