“La naturaleza horrorosa de su asesinato”: Embajador de EEUU responde a carta de mamá de Erica Hagan

El diplomático estadounidense Brandon Judd respondió a la misiva que Regina O’Neal, mamá de la fallecida estudiante, le envió para solicitar apoyo en la investigación por el asesinato ocurrido en 2014. “Su hija sigue siendo una prioridad”, dice el documento.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió a la carta que Regina O’Neal, madre de Erica Hagan, le envió para solicitar apoyo en la investigación por el asesinato de su hija, ocurrido en 2014 al interior del Colegio Bautista de Temuco.

La respuesta llegó cinco meses después de la misiva de la madre y, aunque fue breve, significó un importante respaldo para la familia de Erica, cuyo crimen continúa sin responsables a más de una década.

En la carta, fechada el 26 de marzo, Judd comenzó entregando sus condolencias a Regina y destacando su búsqueda de justicia durante estos últimos 11 años.

“ Gracias por su carta y, por favor, acepte mis más profundas condolencias por su pérdida. Sus esfuerzos para honrar a Erica a través de su búsqueda de justicia durante estos últimos 11 años son extraordinarios, especialmente considerando la naturaleza horrorosa de su asesinato”, escribió en la misiva consignada por BioBioChile.





El diplomático explicó que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses es una de sus prioridades, por lo que su equipo en Santiago ha mantenido una comunicación constante con la Fiscalía y la policía chilena.

En ese contexto, aseguró que el FBI también ha trabajado con funcionarios de la región de O’Higgins, quienes actualmente están a cargo de la investigación del caso Hagan.

La respuesta del embajador a carta de madre de Erica Hagan

“El caso de su hija sigue siendo una prioridad para nuestro equipo aquí en Santiago” , afirmó Judd. Asimismo, comprometió que la embajada continuará apoyando a la familia y planteando el caso ante las autoridades chilenas.

Judd agregó que Estados Unidos seguirá “ofreciendo asistencia a las autoridades chilenas cuando se nos solicite y sea apropiado” para avanzar hacia una resolución del crimen.

Finalmente, reconoció el dolor de la madre de Erica y señaló que, aunque nada puede “mitigar la angustia de perder una hija”, para la embajada el caso continúa siendo una “prioridad absoluta”.

La respuesta se produjo luego de que Regina O’Neal expusiera ante el embajador sus cuestionamientos a las investigaciones realizadas durante estos años, incluyendo la pérdida del reloj de Erica, la manipulación de evidencias y otras presuntas negligencias. Actualmente, la causa está en manos de la Fiscalía de O’Higgins.