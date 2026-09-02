“Te extraño todos los días”: Hijas de Roberto Bruce conmueven al recordarlo a 15 años de su muerte

Con imágenes inéditas y desgarradores mensajes, Martina y Rafaela Bruce, hijas del fallecido periodista, dedicaron publicaciones en sus redes sociales a 15 años de la tragedia de Juan Fernández.

A 15 años de la tragedia de Juan Fernández, las hijas de Roberto Bruce recordaron al periodista con emotivos mensajes en redes sociales y compartieron inéditas fotografías de su infancia junto a su padre.

Rafaela Bruce publicó una fotografía de cuando era niña junto al recordado periodista, acompañándola con un extenso mensaje.

“Hoy se cumplen 15 años, papá. Y aunque han pasado tantos años, siento tu cariño y tu compañía todos los días”, escribió.

“ Siempre has estado presente en mi vida , de una u otra forma, y sé que vas a estar conmigo en cada etapa que venga”, agregó Rafaela, la hija menor del fallecido comunicador.





La joven cerró su publicación con una declaración de amor hacia su padre: “Te amo mucho y siempre vas a tener un lugar muy especial en mí”.

Por su parte, Martina, la hija mayor, también quiso recordar a su padre con una fotografía inédita de su infancia junto a él.

“15 años sin ti, te pienso, siento y extraño todos los días. Te amo, mi osito” , escribió la joven de 23 años en sus historias de Instagram.

15 años de la tragedia de Juan Fernández

Roberto Bruce, periodista y notero del matinal Buenos días a todos de TVN, falleció el 2 de septiembre de 2011 en el accidente del avión CASA 212 de la Fuerza Aérea de Chile que se estrelló en el archipiélago de Juan Fernández.

El comunicador viajaba junto a otras 20 personas, entre ellas el animador Felipe Camiroaga y el empresario Felipe Cubillos, quienes se dirigían a la zona para participar de un viaje humanitario. En total, las 21 personas que iban a bordo de la aeronave perdieron la vida.

Revisa los mensajes acá: