Cámara aprueba comisión investigadora por eventual uso de bots en elecciones desde 2020

La iniciativa fue respaldada por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, luego de que el martes no lograra reunir los votos necesarios para su conformación.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la creación de una comisión especial investigadora que buscará indagar el eventual uso de bots y otras herramientas de manipulación digital en procesos electorales y plebiscitarios realizados en Chile desde 2020.

La iniciativa fue respaldada por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención , luego de que el martes no lograra reunir los votos necesarios para su conformación.

¿En qué consistirá la comisión investigadora?

La propuesta fue impulsada por el diputado José Montalva (PPD) y busca recopilar antecedentes sobre el eventual uso de bots, cuentas automatizadas, trolls, redes coordinadas de amplificación, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial.

La instancia también pretende conocer qué información manejaban los organismos competentes, además de las medidas de prevención, detección y fiscalización implementadas frente a este tipo de operaciones digitales.

La comisión se enmarca en las acusaciones vinculadas al denominado “caso bots” y a los eventuales vínculos del consultor argentino Fernando Cerimedo con operaciones de este tipo.





La primera votación no alcanzó el quórum

La solicitud había sido votada por primera vez este martes, cuando obtuvo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones.

Sin embargo, necesitaba 62 votos para ser aprobada, por lo que la Cámara rechazó inicialmente la creación de la comisión por falta de quórum.

Tras ese resultado, Montalva había adelantado que volverían a presentar la solicitud para que los diputados se pronunciaran nuevamente, cuestionando además la ausencia de parlamentarios de su propio sector en la primera votación.

Tras la aprobación de este miércoles, el diputado aseguró que ahora “el Estado de Chile se va a hacer cargo de los antecedentes que hemos tenido sobre la mesa y que están amenazando la democracia”.

“ Nos preocupa que todo un sector en bloque, la derecha, o se abstuvo o no votó, o simplemente votó en contra de esta comisión . La pregunta que cabe de cajón es: ¿Qué se esconde? ¿No quieren que se investigue? ¿No quieren transparentar frente a los chilenos?”, cuestionó.

Con la aprobación, la Cámara podrá constituir formalmente la instancia y avanzar en la recopilación de antecedentes sobre un eventual uso de herramientas de manipulación digital en procesos electorales y plebiscitarios desarrollados en Chile desde 2020.