Inminente pago del Bono Logro Escolar: Revisa los requisitos para recibir hasta $85 mil por cada hijo

Dentro de pocos días el Ministerio de Desarrollo Social realizará la transferencia de este beneficio a miles de familias a lo largo del país. Conoce aquí la fecha exacta de pago.

Esta semana se conocio la fecha de pago del Bono al Logro Escolar, que es un reconocimiento que otorga el Estado al 30% de los alumnos más vulnerables del país y a sus padres, por su esfuerzo y dedicación en los estudios.

El aporte, que se entrega una vez al año, está dirigido a aquellos alumnos que se encuentren entre 5° Básico y 4° Medio , y que estén dentro del mejor 30% de rendimiento de su promoción.

El día de pago del Bono Logro Escolar

El Bono al Logro Escolar no es postulable, ya que se entrega de manera anual con el objetivo de promover la continuidad en la educación de los estudiantes y fomentar su buen desempeño académico.

Para este 2026, el Ministerio de Desarrollo Social informó que la transferencia se realizaría el lunes 14 de septiembre , coincidiendo con la semana de Fistas Patrias, informó Radio Bío-Bío.

La entidad habilitó un portal web para conocer si un estudiante es beneficiario o no del bono. “Próximamente podrás revisar si estás beneficiada o beneficiado”, dice la página web.





Cuánto paga el Bono Logro Escolar

$85.057: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

para estudiantes que se encuentren dentro del de su promoción. $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150, con el siguiente desglose:

$85.057 (primer tramo) + $85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo)

El bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.

Requisitos para optar a la transferencia

La acreditación del cumplimiento de los requisitos se realiza en forma interna, a partir de información de que dispone el Ministerio de Desarrollo Social y la enviada por el Ministerio de Educación (Mineduc).