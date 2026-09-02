Tras rumor de supuesto quiebre: Revelan nuevos detalles sobre Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

Además de una enigmática publicación del animador, la psicóloga y panelista de farándula archivó unas fotografías de su perfil y eliminó parte de su biografía en Instagram.

Este martes comenzaron a circular rumores en torno a un presunto quiebre entre Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, quienes llevan más de 26 años de matrimonio.

Todo comenzó con una misteriosa historia que el conductor de televisión publicó en su cuenta de Instagram, donde escribió una frase que quedó abierta para la interpretación de sus seguidores.

“Después de tantos años de toxicidad, c’est fini”, escribió Araneda en la red social, lo que en francés significa “se acabó”. De inmediato, diversos medios apuntaron a una presunta separación.





La verdadera razón del “quiebre”

Ahora, cuando han aparecido múltiples teorías, el periodista Luis Sandoval se pronunció ayer en el programa Que te lo digo sobre la supuesta separación de Araneda y Vacarezza.

Sin embargo, lejos de confirmar la noticia, aseguró que sería una táctica publicitaria. “Daniella Campos nos informó que lo que está sucediendo con Marcela Vacarezza y Rafael Araneda sería una jugarreta“, comenzó diciendo.

“Porque, según nos cuenta Daniella, esto es parte de una campaña publicitaria para una marca conocida de desinfectante para el hogar”, afirmó el panelista de farándula.

Esto se suma a los dichos de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien en una transmisión en vivo informó que “ambos archivaron varias fotos que compartían y la Marcela eliminó en su biografía que fuera señora del Rafa Araneda”.

Si bien dejó en claro que no le gusta hablar de quiebres como tal, puesto que las parejas pueden volver; sí advirtió que existen versiones que apuntan a que se trataría de una campaña de marketing.