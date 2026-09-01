“Compartimos el domingo”: Cecilia Gutiérrez se refirió a presunto quiebre matrimonial de Rafa Araneda y Marcela Vacarezza

Mientras que Araneda publicó un lapidario mensaje en su cuenta de Instagram, hay versiones que aseguran que se trataría de una campaña publicitaria.

Este martes, Rafael Araneda publicó una polémica historia en su cuenta de Instagram que encendió los rumores por un posible quiebre matrimonial con Marcela Vacarezza.

Al respecto, Cecilia Gutiérrez realizó una transmisión en vivo donde entregó detalles sobre esta situación, puesto que existen versiones que aseguran que se trataría de una campaña publicitaria.





¿Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se separaron?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Rafael señaló: “Después de tantos años de toxicidad, c’est fini”, lo que en francés significa “se acabó”.

Por su parte, Cecilia expuso en una transmisión en vivo que “ambos archivaron varias fotos que compartían y la Marcela eliminó en su biografía que fuera señora del Rafa Araneda”.

Dado que ambas son compañeras de trabajo, la periodista recalcó que “estoy todos los días con ella; incluso compartimos el domingo con Rafa y la Marcela en un asado; estaban los dos”.

La periodista dejó en claro que no le gusta hablar de quiebres como tal, puesto que las parejas pueden volver a estar juntas; sin embargo, existen versiones que apuntan a que se trataría de una campaña publicitaria.

Finalmente, ni Rafael ni Marcela se han referido oficialmente a esta situación.

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