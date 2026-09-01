¿Se acabó el amor? Cuco Cerda y Daniela Aránguiz encienden las alarmas por posible quiebre sentimental

La pareja dio una serie de señales en redes sociales y Cuco Cerda compartió una sensible reflexión tras su última presentación en Fiebre de Canto.

Este martes, José Manuel “Cuco” Cerda y Daniela Aránguiz encendieron las alarmas por un posible quiebre sentimental.

Esto, luego de una serie de señales en los últimos días, en donde se incluye una sensible reflexión que compartió Cerda.





¿Cuco Cerda y Daniela Aránguiz terminaron?

Tras su última presentación en Fiebre de Canto, durante la noche del lunes, Cuco publicó una reflexión en su cuenta de Instagram.

En ella, el panelista interpretó la canción “Te Conozco” de Ricardo Arjona, por lo que señaló: “Hay canciones que, por esas vueltas de la vida, terminan diciendo más de lo que uno tenía pensado”.

En esa misma línea, agregó: “La frase ‘este loco que dejaste en libertad’ me hizo más sentido que nunca. Vamos por mucho más”.

Por otra parte, ambos borraron las fotografías que tenían juntos en sus perfiles de Instagram.

Daniela compartió una fotografía en una paradisíaca playa y escribió: “Próximamente”, mientras que Cuco aseguró que estaba vendiendo un paquete para dos personas a Punta Cana, lo cual fue recopilado por Claudia Ossandón.

Finalmente, aunque ninguno de los dos ha hablado del tema, la señal que terminó por encender las alarmas en la farándula es que ambos dejaron de seguirse en redes sociales.

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