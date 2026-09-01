01/ 09/ 2026 23:02

Vecinos de Quilicura acusan a falso diplomático de Lemuria de querer tomarse un terreno

La siguiente historia es sorprendente. Un hombre fue detenido luego de que Carabineros lo descubriera circulando en un automóvil con placas patentes de color celeste similares a las utilizadas por diplomáticos, solo que en este caso pertenecían a la inexistente República de Lemuria. El conductor, quien señaló ser embajador de esta nación, quedó detenido, pero tras salir en libertad, explicó que era su derecho a la “autodeterminación”. Además, vecinos de Quilicura lo acusan de querer tomarse un terreno abandonado por EFE.