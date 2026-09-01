Subsidio entrega pago único de $302 mil a mayores de 18 años sin postular: Revisa los requisitos
El pago se realiza a través de la CuentaRUT del BancoEstado. Si no tienes esta cuenta, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia abrirá una cuenta sin costos asociados.
El Bono por Formalización del Trabajo es un incentivo económico que entrega el Estado y está dirigido a las personas que se integran por primera vez al mundo laboral.
Se trata de un beneficio estatal que no requiere postulación y cuyo pago consiste en un monto único que se entrega directamente en la CuentaRUT de BancoEstado.
El aporte entrega un monto máximo de $302.505 (valor 2026), que se reajusta en febrero de cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Cuánto paga el Bono por Formalización del Trabajo
Aunque contempla un pago máximo de $302.505, el monto final dependerá del mes de participación en el Acompañamiento Sociolaboral en que se cumplan las condiciones.
Los valores para este 2026 son los siguientes:
Mes 1 al 19 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $302.505
Mes 20 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $242.005
Mes 21 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $193.604
Mes 22 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $154.883
Mes 23 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $123.906
Mes 24 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $99.125
El monto máximo, los $302.505, corresponden al monto máximo que se entrega cuando el cumplimiento de los requisitos ocurre entre los meses 1 y 19 del proceso.
Es decir, a partir del mes 20, el monto comienza a disminuir de forma progresiva hasta llegar a los $99.125 durante el mes 24.
Requisitos del Bono por Formalización del Trabajo
El Bono por Formalización del Trabajo no está disponible para cualquier persona que consiga empleo, pues para recibirlo se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años
- Participar individualmente o integrar una familia que forme parte de Chile Seguridades y Oportunidades
- Ser participante efectivo del Acompañamiento Sociolaboral
- Participar en uno de los programas habilitados: Familias, Abriendo Caminos o Calle
- Incorporarse por primera vez a un trabajo formal
- Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas
- Tener esas cotizaciones declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral
Cómo saber si soy beneficiario
Puedes revisar si tienes un pago pendiente en la plataforma oficial de ChileAtiende. La consulta de fecha y forma de pago está disponible en Mi ChileAtiende.
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- Revisa si existe un pago asociado y la información disponible sobre su entrega