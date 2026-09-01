Subsidio entrega pago único de $302 mil a mayores de 18 años sin postular: Revisa los requisitos

El pago se realiza a través de la CuentaRUT del BancoEstado. Si no tienes esta cuenta, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia abrirá una cuenta sin costos asociados.

El Bono por Formalización del Trabajo es un incentivo económico que entrega el Estado y está dirigido a las personas que se integran por primera vez al mundo laboral.

Se trata de un beneficio estatal que no requiere postulación y cuyo pago consiste en un monto único que se entrega directamente en la CuentaRUT de BancoEstado.

El aporte entrega un monto máximo de $302.505 (valor 2026), que se reajusta en febrero de cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto paga el Bono por Formalización del Trabajo

Aunque contempla un pago máximo de $302.505, el monto final dependerá del mes de participación en el Acompañamiento Sociolaboral en que se cumplan las condiciones.

Los valores para este 2026 son los siguientes:

Mes 1 al 19 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $302.505

Mes 20 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $242.005

Mes 21 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $193.604

Mes 22 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $154.883

Mes 23 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $123.906

Mes 24 de participación en Acompañamiento Sociolaboral: $99.125

El monto máximo, los $302.505, corresponden al monto máximo que se entrega cuando el cumplimiento de los requisitos ocurre entre los meses 1 y 19 del proceso.

Es decir, a partir del mes 20, el monto comienza a disminuir de forma progresiva hasta llegar a los $99.125 durante el mes 24.

Requisitos del Bono por Formalización del Trabajo

El Bono por Formalización del Trabajo no está disponible para cualquier persona que consiga empleo, pues para recibirlo se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años

Participar individualmente o integrar una familia que forme parte de Chile Seguridades y Oportunidades

Ser participante efectivo del Acompañamiento Sociolaboral

Participar en uno de los programas habilitados: Familias, Abriendo Caminos o Calle

Incorporarse por primera vez a un trabajo formal

Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas

Tener esas cotizaciones declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral

Cómo saber si soy beneficiario

Puedes revisar si tienes un pago pendiente en la plataforma oficial de ChileAtiende. La consulta de fecha y forma de pago está disponible en Mi ChileAtiende.