Naya Fácil aclaró vínculo con casino online que Subtel ordenó bloquear: “Soy una mujer de negocios”

El sitio web nayafacil-903.com aparece dentro de las 42 plataformas que el gobierno ordenó su bloqueo en Chile. A través de redes sociales, la influencer salió al paso sobre cualquier vínculo de propiedad.

Naya Fácil salió a aclarar públicamente su relación con un casino online que figura entre los 42 sitios web cuyo acceso deberá ser bloqueado en Chile por instrucción de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Se trata de nayafacil-903.com, plataforma que aparece en el listado de sitios informados por la autoridad a las principales empresas proveedoras de Internet del país, luego de una resolución de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago.

La medida establece que las compañías deberán aplicar el bloqueo mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en un plazo máximo de 48 horas desde su notificación.

Naya Fácil aclara vínculo con casino online

Tras conocerse la información, Naya Fácil utilizó sus historias de Instagram para desmarcarse de cualquier vínculo de propiedad con la plataforma.

“ Yo soy una mujer de negocios. Hace un tiempo yo vendí mi nombre Naya Fácil a una plataforma equis. Le dije: ‘Ocupen mi nombre’. Obviamente, yo me llevaba mi comisión y le hacía publicidad un par de meses. Eso es todo”, explicó.

La influencer aseguró que algunos medios y usuarios han dado a entender que sería dueña de una casa de apuestas, algo que negó categóricamente.

“Como dicen algunos portales que yo tengo alguna casa de juegos, nada de eso. No, yo no soy dueña de nada de eso. Simplemente vendí mi nombre”, afirmó.





Según relató, el acuerdo consistió únicamente en autorizar el uso comercial de su marca personal y prestar servicios publicitarios.

“Yo no administro, no soy quien responde y eso está en el contrato que hice en su momento con esta plataforma” , sostuvo.

Además, señaló que se enteró recientemente de que el sitio aún sigue operativo. “Yo juraba que esta plataforma ya no existía. Así que hoy durante el día voy a revisar, voy a ver qué onda porque me están involucrando en algo que yo soy dueña y no lo soy”, comentó.

Pese a lo anterior, reconoció que actualmente realiza campañas publicitarias para otras plataformas de juegos online. “Yo no sé si serán legales o ilegales, no lo sé. Sólo yo presto servicios de publicidad”, señaló.

Finalmente, insistió en que su participación se limitó a una relación comercial temporal. “Uno presta y vende su nombre y ya. Yo nunca fui dueña de esta plataforma ni nada”, cerró.