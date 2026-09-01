Últimos días para canjear el Cupón de Gas Licuado: Cómo cobrar los $27 mil del beneficio

Independiente de cuándo se haya hecho la activación del cupón, todos los beneficiarios tendrán una última instancia para utilizar el beneficio en las distribuidoras autorizadas.

Septiembre será el último mes en el que se podrá canjear el Cupón de Gas que recibieron las familias más vulnerables en el marco del Plan Chile Sale Adelante.

El cupon contiene un monto equivalente a $27.000 y sirve exclusivamente para realizar compras de gas licuado .

Cabe recordar que la medida fue anunciada por el gobierno como respuesta al alza en el precio de los combustibles y el impacto en la economía de los hogares, especialmente durante los meses de invierno.





¿Hasta cuándo se puede cobrar el cupón?

Todos quienes hayan activado el cupón en los plazos establecidos, tendrán tiempo durante todo este mes para utilizarlo en los distribuidores autorizados.

Los beneficiarios, independiente de cuándo lo hayan activado, podrán cobrar el Cupón de Gas Licuado hasta el 30 de septiembre.

Cómo utilizar el Cupón de Gas Licuado

Para usar el Cupón de Gas se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Acceder al cupón a través de la app Rutpay y/o BancoEstado desde el celular, o de forma presencial en una CajaVecina .

desde el celular, o de . Comprar de forma presencial o por despacho a domicilio en los distribuidores de gas adheridos.

en los distribuidores de gas adheridos. Presenta el cupón al momento de pagar.

Recuerda que en el caso de que la compra del cilindro de gas sea inferior a $27.000, el saldo disponible del cupón se podrá usar en una transacción posterior.

En cambio, si el monto supera ese valor, la diferencia se cargará automáticamente a la CuentaRUT al momento de realizar el pago.