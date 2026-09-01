Un nuevo grupo de adultos mayores podrá recibir hasta $250.275 mensuales gracias al aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal. Revisa quiénes cumplen las condiciones.

Septiembre trae una nueva etapa en la implementación de la Reforma de Pensiones, que contempla un aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU) según la edad de sus beneficiarios.

Desde este mes, las personas de 75 años o más podrán acceder al monto máximo del beneficio.

De esta manera, el monto máximo a obtener alcanza los $250.275 mensuales.

El pago se realizará de manera automática, por lo que quienes ya son beneficiarios de la PGU no deberán realizar una nueva solicitud ni trámite para recibir el aumento.





¿Quiénes reciben el nuevo monto de la PGU?

A partir de septiembre de 2026, el aumento llegará al grupo de personas que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026 y que ya sean beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal .

Cabe recordar que el aumento forma parte de un proceso gradual: En septiembre de 2025, el nuevo monto comenzó a aplicarse a las personas de 82 años o más.

Ahora, en septiembre de 2026, corresponde el turno al grupo de 75 años o más y en septiembre de 2027 la ampliación llegará al resto de los beneficiarios desde los 65 años.

Requisitos para recibir el aumento

Para recibir el aumento de septiembre, el requisito principal es ser beneficiario de la PGU y tener 75 años cumplidos dentro del periodo establecido.

Si una persona cumple 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, el aumento se aplicará desde el mes en que alcance dicha edad, siempre que cumpla las demás condiciones del beneficio.