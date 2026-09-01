01/ 09/ 2026 08:49

VIDEO | Otakin acusó presunta estafa de trabajador en bencinera: “Le puse $30 mil y no me cargó nada”

Rodrigo Fernández, conocido como Otakin, denunció en redes sociales una presunta estafa en una estación de servicio de Hualpén, región del Biobío, luego de que le cobraran cerca de $30 mil por una carga de combustible que, según aseguró, nunca recibió. Tras advertir que la boleta correspondía a una operación anterior y a otro tipo de combustible, llamó a Carabineros, quienes detuvieron al trabajador involucrado por una eventual estafa. La empresa Aramco informó que inició una investigación interna por lo ocurrido. “Como compañía, rechazamos tajantemente cualquier práctica como las descritas y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y el buen trato hacia nuestros clientes”, indicaron.