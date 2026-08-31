“Nueva versión”: La transformación de Nicole Moreno que causó furor en redes sociales

La deportista compartió un video en donde muestra que dejó atrás el rubio característico y lució un nuevo color en su cabello, aunque aseguró que sigue manteniendo su “misma esencia”.

Nicole Moreno sorprendió en sus redes sociales al aparecer con un radical cambio de look tras estar encerrada en un reality show.

La deportista compartió una publicación en su cuenta de Instagram posando frente al espejo con un nuevo color de pelo, dejando atrás el rubio que la caracterizó en los últimos años.

“Nueva versión, misma esencia. New look. ¡Feliz con el resultado!”, escribió junto al registro de su renovado aspecto.





Según detalló, ahora decidió apostar por un tono caramel melt glow, con el que oscureció su cabello aunque manteniendo algunos puntos de brillo.

“Tonos caramelo que se funden entre luz y profundidad, creando un cabello luminoso, sofisticado y con brillo efecto espejo”, explicó.

El cambio fue celebrado por varias famosas que destacaron el nuevo estilo de Nicole Moreno como Yamila Reyna, Begoña Basauri o Flaviana Seeling.

También sus seguidores valoraron su apuesta con cariñosos comentarios como “ese look si te suma”, “me encanta, se te ve hermoso. Ese color todo que ver” y “qué foerrrrteeee (Sic) el new look todo que ver”.

El nuevo look de Nicole Moreno