Cambio de hora en Chile: A qué hora y cómo debes ajustar tus relojes en Septiembre

Expertos recomiendan adaptar la rutina de sueño de forma gradual los días previos para mitigar el cansancio y facilitar la adaptación del reloj biológico al nuevo horario.

Esta semana esa el horario de verano en Chile. La medida busca aprovechar la luz natural durante las tardes con la llegada de la primavera.

Este ajuste extenderá el horario de verano hasta el primer sábado de abril de 2027 y la modificación regirá en casi todo el territorio nacional.

Aunque celulares y computadores suelen cambiar la hora automáticamente, las autoridades sugieren verificar el horario en el sitio web horaoficial.cl para evitar confusiones.

¿Cuándo volvemos al horario de verano?

La última modificación fue el pasado 5 de abril, cuando cambiamos al horario de invierno y ganamos una hora más de sueño debido al retraso de los relojes.

Sin embargo, en septiembre será lo contrario: A las 00:00 del domingo 6, los relojes deberán adelantarse 60 minutos para marcar la 01:00 del domingo.

Esto quiere decir que ese día dormiremos una hora menos aunque, a cambio, habrá luz hasta más tarde durante los meses siguientes.

Y si no vemos el cambio en los aparatos tecnológicos, tendremos que intervenir de forma manual.

Las excepciones al cambio de hora

La Región de Magallanes y el Territorio Chileno Antártico no participan del cambio de hora, por lo que mantendrán su huso horario actual (UTC-3) durante todo el año.