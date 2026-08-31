AHORA | Hallan cadáver de hombre en el cauce del Río Mapocho en Renca

Personal del GOPE acudió al lugar para retirar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes para determinar la causa de muerte de la persona.

Alrededor del mediodía de este lunes se halló el cadáver de un hombre al interior del Río Mapocho, a la altura de la comuna de Renca.

Personal del GOPE acudió al lugar para retirar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes para determinar la causa de muerte de la persona, como instruyó la Fiscalía ECOH.

Sin embargo, de acuerdo con la información preliminar entregada por Carabineros, el cadáver muestra signos de arrastre por la corriente del río.

De acuerdo con la institución, el procedimiento de este caso comenzó tras un llamado de emergencia al 133 que alertó a los policías de la presencia del cuerpo.

“Como Carabineros, no descartamos la participación de terceras personas , pero se sabrá a través de la investigación y luego del peritaje”, expresó el capitán Héctor Fuentes.

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