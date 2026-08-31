La influencer se refirió a los comentarios negativos con los que se le acusó de haber comprado la corona. Además, destapó un emotivo acontecimiento familiar que la motivó en la etapa final del certamen de belleza.

Ignacia Michelson se sinceró en sus redes sociales tras coronarse como Miss Grand Chile 2026, certamen de belleza cuya final se disputará en India en octubre.

Luego de ganar la competencia este sábado, la influencer recibió múltiples críticas de los usuarios, que la acusaron de haber comprado el título nacional.

De modo que, Michelson publicó un extenso video en su cuenta de Instagram, en el que expresó sus sentimientos y se refirió a los comentarios negativos.

Ignacia Michelson se quiebra tras recibir duras críticas

“Estoy un poco triste, porque he recibido muchas críticas y me da lata, aunque haga las cosas bien me critican. No hay manera de contentarlos en nada”, manifestó.

En ese contexto, la ex chica reality mencionó que “están diciendo que compré la corona y me duele un montón , porque hice un esfuerzo enorme para ganar esto”.

“Nunca le hecho daño a nadie, solo he sido yo y eso tal vez asusta un poco a la gente”, señaló Michelson.





Con los ojos llorosos continuó su relato: “Soy humana al igual que ustedes y siento. Muchas veces demuestro que soy una persona muy fuerte y lo soy, pero estas cosas me quiebran“.

No obstante, Ignacia Michelson destapó un emotivo acontecimiento familiar que la motivó en la etapa final del certamen de belleza.

“Tampoco es todo malo, porque mi papá me escribió que quería ir a verme. Ustedes saben que antes no tenía muy buena relación con él, porque él es súper conservador y yo era chica reality, eso a él no le gustaba”, contó.

Sin embargo, no pudo asistir porque “como tiene cáncer y está en quimio, se puede enfermar, estaba muy frío y le quedaba lejos de la casa, entonces optamos por que no fuera“.

“Pero que tuviera la intención de verme… Cuando me lo dijo, yo me sentí una ganadora y fui con el aire de ganadora”, concluyó la actual Miss Grand Chile.

Revisa el video de Ignacia Michelson acá