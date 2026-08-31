Presidente Kast reveló cuál cree ha sido su “mayor acierto” en los 6 meses a cargo de La Moneda

El mandatario concedió una entrevista la mañana de este lunes donde, entre otros temas, realizó un breve balance en torno a su administración.

El presidente José Antonio Kast reveló este lunes cuál ha sido su “mayor acierto” desde que asumió la máxima magistratura del país en marzo de este año.

En entrevista con Radio Cooperativa, el mandatario abordó varios de los temas que han estado en boga los últimos días, como la reforma de seguridad y su supuesto vínculo con el asesor político Fernando Cerimedo.

Hacia el final de la conversación, el jefe de Estado fue consultado sobre su mejor decisión en sus primeros seis meses de administración, a lo que el contestó evitando señalar su “mayor error”.





El mayor acierto de Kast en La Moneda

“ Yo creo que el acierto es irme a vivir a La Moneda” , dijo de inmediato, con el argumento de que “da varias horas más de trabajo”.

En esa línea, explicó que la situación sería distinta debido a su lugar original de residencia.

“Cualquier desplazamiento”, agregó, “como yo vivo fuera de Santiago, con el nivel de tráfico que hay… es entre media hora y una hora de desplazamiento“.

Sin embargo, en cuanto a cuál cree que podría ser su principal error, aclaró que “no sabría decirlo”. “Hay cosas que uno quizás haría distintas, pero tendría que pensarlo bien para ponerlo en orden de jerarquía”, reflexionó.

Si bien no entregó una respuesta, sí adelantó a los periodistas a cargo de la entrevista que regresaría al medio en 2027: “Para el próximo año le digo bien. Déjelo anotado”.