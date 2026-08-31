“Ha sido muy difícil”: Coni Piccoli impactó al revelar secreto familiar que guardó por más de 2 meses

La actriz, quien hoy brilla en el programa Fiebre de Canto, fue hasta su cuenta de Instagram para dar a conocer un íntimo momento que vivió el fin de semana con su hermana Romina.

Una de las participantes de la primera temporada de Fiebre de Canto sorprendió al compartir una llamativa publicación en Instagram donde reveló un íntimo “secreto familiar”.

Se trata de Coni Piccoli, quien a través de la red social dio a conocer una emocionante noticia que involucra directamente a su hermana, Romi Piccoli.

Según contó la ex actriz de BKN, a su hermana le pedidieron matrimonio en una romántica escena y ella estaba enterada del plan, por lo que debió guardar el secreto.

“La Romi el día del h… cree que hoy le van a pedir matrimonio”, comenzó diciendo en un video que compartió en la plataforma, en el que mostró el minuto a minuto de la propuesta.





“Hoy le piden matrimonio a mi hermana… no estoy preparada para este momento, estoy con ansiedad, nervios…”, confesó en el video, en el que también aseguró que sabía la noticia hace más de dos meses.

Junto con ello, la actriz reconoció que “guardar este secreto ha sido muy difícil” aunque, a juzgar por las imágenes, la sorpresa valió la pena para todo el clan.

Para cerrar, Coni afirmó que fue “el día más feliz del año”. “Los amo, ahora se viene una etapa hermosa. Dios se encargó de unir a la pareja más linda del mundo“, dijo sobre su hermana y Martín, el flamante enamorado.

Mira el registro a continuación: