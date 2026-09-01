“Con la frente en alto”: Pincoya fue eliminada de Gran Hermano tras histórica participación

Pese a la intensa campaña de sus seguidores, la oriunda de Chiloé no logró imponerse a la comediante uruguaya Yisela Pintos (Yipio), siendo eliminada con el 58,1% de los votos.

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, se despidió este lunes de Gran Hermano: Generación Dorada de Argentina y puso fin a su paso por el reality show tras convertirse en la más reciente eliminada de la competencia.

Pese a la campaña de sus seguidores, la oriunda de Chiloé no logró imponerse a la comediante uruguaya Yisela Pintos (Yipio), siendo eliminada con el 58,1% de los votos . En tanto, su contendora obtuvo el 41,9%.

La eliminación de la chilena marcó un récord histórico de participación. Según reveló Santiago del Moro, animador del espacio, hubo más de 13 millones de votos registrados para esta gala.





“Me voy con la frente en alto”

En medio de lágrimas de algunos participantes y con una bandera chilena en la mano, Galvarini abandonó la casa tras mantenerse más de 180 días en competencia.

“Gracias, gente. La única chilena en la casa de Gran Hermano. Gracias, Argentina, por recibirme. Me voy con la frente en alto. Me voy peleando, no me cag… y les dije sus cuantas verdades a todos ustedes”, señaló antes de dejar el reality.

Una vez en el estudio, la técnico en Enfermería protagonizó un emotivo reencuentro con su esposo, Rodrigo González, quien viajó hasta Argentina para acompañarla.

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