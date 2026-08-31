“Una persona que…”: Gala Caldirola rompió el silencio sobre reconciliación con Luis Jiménez y entrevista de Cote López

La modelo española volvió de su viaje a Brasil y le dio un portazo a los rumores de reconciliación con Luis Jiménez.

Este lunes, Gala Caldirola volvió de su viaje a Brasil y rompió el silencio sobre la entrevista de Cote López en Primer Plano.

Además, la modelo española dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de reconciliarse con Luis Jiménez tras la infidelidad.





¿Qué dijo Gala Caldirola?

En el último capítulo de Plan Perfecto, Gala señaló: “No me gusta ver a nadie pasarlo mal, pero bueno, ya está todo dicho: sanar, avanzar cada uno por su parte y ya está”.

En esa misma línea, reconoció que acepta las disculpas que Cote López le envió en la entrevista que concedió a Primer Plano.

Sobre una posible reconciliación con Luis Jiménez, Caldirola dijo: “No, nunca lo voy a perdonar, nunca”.

“Una persona que ama no traiciona, lo he perdonado, pero eso no significa que volveré a estar con él”, cerró.

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