“Polvitos afrodisiacos”: Manager de Gala Caldirola arremete contra Coté López tras entrevista en Primer Plano

Suro Solar se descargó en sus historias de Instagram tras los dichos de la exesposa de Luis Jiménez en el programa estelar de Chilevisión, respecto a la infidelidad que sufrió Gala.

Suro Solar arremetió contra Coté López en redes sociales luego de que la empresaria entregara su versión de la polémica con Gala Caldirola y Luis Jiménez durante una entrevista con Primer Plano.

El representante y amigo de la española, quien también se refirió a la infidelidad en el programa estelar de Chilevisión, compartió sus críticas a través de sus historias de Instagram.

Durante la emisión del capítulo de este viernes, Suro capturó algunos momentos en vivo y cuestionó a Coté López: “¿Está riendo o llorando?”.

Además, el manager abordó la explicación que entregó la modelo, luego de que Gala Caldirola anunciara acciones legales contra ella por un confuso episodio.

“¿Dónde venden polvitos afrodisíacos? Desconozco”, comentó Suro en sus historias, después de que Coté revelara que intentó regalarle un afrodisíaco a la pareja “para que tengan una noche de pasión”,..

Manager de Gala Caldirola arremete contra Coté López por entrevista en Primer Plano

La mañana de este lunes, el amigo de Gala Caldirola volvió a arremeter contra Coté López, tratándola de “mentirosa”.

“Saliste más trasquilada de lo que estabas y no me pone feliz. Sigues mintiendo en tu entrevista, pero aún así hoy suelto. El que te quiere creer, que lo haga. Yo no te creo” , expresó.

En esa misma línea, Suro Solar se dirigió a Coté: “Te reíste de situaciones de las que no te tenías que reír. Mentiste de temas de los que debiste ser honesta para crecer tú. Vas a seguir siendo la mentirosa que eres”.

“Asesórate bien, pero sin mentiras porque sabes que Gala no te tirará al agua pese a tus mentiras y a tu daño. Yo voy a estar con ella para recordarle lo hija de… que fuiste“, sostuvo.

Finalmente, Suro concluyó con que “sabes que teníamos mucho más para decir. Pero hoy dejo que sigas mintiendo y siendo lo que te mereces. Simplemente tu karma”.