Dos delincuentes murieron abatidos por Carabineros tras robo frustrado a familia en Lo Espejo

Un grupo de tres asaltantes habría intentado asaltar a una mujer y su acompañante, quien era menor de edad, mientras se encontraban en una estación de servicio.

Dos delincuentes murieron abatidos por Carabineros durante la madrugada de este sábado, tras un intento de robo armado a una familia en una bencinera de la comuna de Lo Espejo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un grupo de tres asaltantes habría intentado asaltar a una mujer y su acompañante, quien era menor de edad, mientras se encontraban en una estación de servicio.

En ese momento, Carabineros patrullaba por las inmediaciones y se percató de la intimidación. Ante esta situación, los funcionarios intervinieron y dispararon contra dos de los tres delincuentes, quienes murieron en el lugar.





El tercer involucrado logró darse a la fuga a bordo de un vehículo que mantenía encargo por robo.

Según informó el Ministerio Público, se habrían localizado dos automóviles que estarían vinculados con una banda criminal que opera en la Región Metropolitana.

En tanto, Carabineros confirmó que, de acuerdo con los antecedentes recabados por el OS9 y Labocar, las víctimas no resultaron lesionadas.