Detienen a 2 carabineros por muerte de rapero que evadió control policial en La Araucanía

El hecho ocurrió el pasado lunes 17 de agosto, cerca del cruce del aeródromo Maquehue, cuando personal de Carabineros inició una persecución contra el vehículo que conducía Gabriel Utreras. La familia del músico presentó una querella criminal.

El Ministerio Público confirmó la detención de dos funcionarios de Carabineros en el marco de la investigación por la muerte de Gabriel Utreras Sanhueza, conocido en el mundo del hip hop como Vejetal, quien fue baleado durante un procedimiento policial en Padre Las Casas.

El hecho ocurrió el pasado lunes 17 de agosto, cerca del cruce del aeródromo Maquehue, cuando personal de Carabineros inició una persecución contra el vehículo que conducía Utreras, luego de que este evadiera una fiscalización.

Durante el procedimiento, el hombre de 37 años recibió un disparo y posteriormente falleció.

La familia del músico presentó una querella criminal para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.





Dos carabineros detenidos por muerte de rapero

Este jueves, funcionarios de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI detuvieron a un carabinero activo por su presunta participación en la muerte de Utreras. Durante este viernes, el Ministerio Público confirmó la captura de un segundo funcionario.

Desde la Fiscalía precisaron que uno de los uniformados “está imputado por el homicidio consumado de Gabriel Utreras Sanhueza, además de homicidio tentado respecto de los otros ocupantes del vehículo”, según detalla BíoBíoChile. El segundo detenido, en tanto, es investigado por obstrucción a la investigación.

Ambos funcionarios pasarán durante la mañana de este viernes a su respectivo control de detención ante el Tribunal de Garantía de Temuco.