INE: Desempleo sube a 9,5% y alcanza la cifra más alta de los últimos cinco años
El biministro de Economía y Mintería, Daniel Mas, señaló que las cifras “nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad”.
En 9,5% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre mayo- julio de 2026 (MJJ 2026), convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos cinco años, según información del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
La cifra registró un ascenso de 0,8 pp. en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,2%). Las personas desocupadas aumentaron 10,4%.
Las tasas de participación y de ocupación se situaron en 61,7% y 55,9%, decreciendo 0,1 pp. y 0,5 pp., en cada caso; mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,1%, influida únicamente por las personas inactivas habituales (1,3%).
En tanto, la tasa de ocupación informal se situó en 26,5%, con un incremento de 0,5 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,3% y 25,1%, con variaciones de 0,8 pp. y 0,2 pp., respectivamente.
Ministro de Economía: Hay señales de mejora
Al respecto, el biministro de Economía y Mintería, Daniel Mas, señaló que las cifras “nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad, el desempleo llegó a 9,5% y todavía afecta a más de 980 mil personas“.
Y aunque señaló que “hay algunas señales que empiezan a mejorar”, advirtió que “mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo, no podemos estar conformes”.
Entre los indicios de mejora, de acuerdo con el secretario de Estado, se encuentran que el desempleo femenino volvió a bajar y también la disminución de la informalidad respecto del trimestre anterior.
“No queremos una recuperación que exista solamente en las estadísticas: queremos que se sienta en las regiones, llegue a los hogares y se traduzca en más y mejores empleos para los chilenos”, concluyó.