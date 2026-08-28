INE: Desempleo sube a 9,5% y alcanza la cifra más alta de los últimos cinco años

El biministro de Economía y Mintería, Daniel Mas, señaló que las cifras “nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad”.

En 9,5% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre mayo- julio de 2026 (MJJ 2026), convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos cinco años , según información del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un ascenso de 0,8 pp. en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,2%). Las personas desocupadas aumentaron 10,4%.

Las tasas de participación y de ocupación se situaron en 61,7% y 55,9%, decreciendo 0,1 pp. y 0,5 pp., en cada caso; mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 1,1%, influida únicamente por las personas inactivas habituales (1,3%).

En tanto, la tasa de ocupación informal se situó en 26,5%, con un incremento de 0,5 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,3% y 25,1%, con variaciones de 0,8 pp. y 0,2 pp., respectivamente.





Ministro de Economía: Hay señales de mejora

Al respecto, el biministro de Economía y Mintería, Daniel Mas, señaló que las cifras “nos muestran una realidad que seguimos enfrentando con mucha seriedad, el desempleo llegó a 9,5% y todavía afecta a más de 980 mil personas“.

Y aunque señaló que “hay algunas señales que empiezan a mejorar”, advirtió que “mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo, no podemos estar conformes”.

Entre los indicios de mejora, de acuerdo con el secretario de Estado, se encuentran que el desempleo femenino volvió a bajar y también la disminución de la informalidad respecto del trimestre anterior.

“No queremos una recuperación que exista solamente en las estadísticas: queremos que se sienta en las regiones, llegue a los hogares y se traduzca en más y mejores empleos para los chilenos”, concluyó.