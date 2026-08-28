Diputada Francisca Bello se mantiene hospitalizada: Equipo actualizó su estado de salud

La parlamentaria del Frente Amplio permanece internada y su equipo confirmó que su estado de salud es “delicado pero estable”. Sus cercanos pidieron respeto y evitar entregar o difundir mayores antecedentes sobre su condición.

La diputada del Frente Amplio, Francisca Bello, se encuentra actualmente hospitalizada, según informó este jueves su equipo a través de un comunicado.

“Como equipo de la diputada Francisca Bello queremos informar que actualmente se encuentra hospitalizada y su estado de salud delicado pero estable ”, señalaron en el documento.

Desde su entorno enfatizaron que la prioridad está puesta en su recuperación y solicitaron respeto y tranquilidad para la parlamentaria y sus cercanos. “En este momento, nuestra principal preocupación es Francisca y su recuperación”, indicaron.

Por este motivo, pidieron “respeto, tranquilidad y comprensión, tanto para ella como para su familia y sus seres queridos”, además de agradecer las muestras de cariño y preocupación que han recibido durante las últimas horas.





“Necesitamos resguardar este momento”

El equipo de Bello señaló que, por ahora, no entregarán mayores antecedentes sobre las razones de su hospitalización ni sobre su condición médica.

“Por ahora necesitamos resguardar este momento y evitar entregar mayores antecedentes sobre su estado de salud”, explicaron.

Finalmente, indicaron que cualquier actualización será comunicada oportunamente mediante los canales oficiales de la diputada y reiteraron el llamado a respetar este momento junto a su familia y seres queridos.