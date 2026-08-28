Ignacia Fernández deslumbró en Miss Mundo 2026 con vestido inspirado en la tradicional loza penco

El atuendo fue creado por la diseñadora Makarena Montaner y forma parte de la competencia por el Premio Mundial de Diseñador, donde Chile está representado por esta propuesta que busca combinar patrimonio y recuerdos familiares.

La representante chilena en Miss Mundo 2026, Ignacia Fernández, sorprendió durante su participación en el certamen internacional al lucir un particular vestido inspirado en la tradicional loza penco.

El diseño fue creado por la diseñadora Makarena Montaner y forma parte de la competencia por el Premio Mundial de Diseñador, donde Chile está representado por esta propuesta que busca combinar patrimonio, recuerdos familiares y artesanía.

Según la descripción oficial del vestido, la pieza fue concebida como un homenaje a la madre de Montaner y está inspirada en los recuerdos de infancia asociados a la vajilla tradicional de loza penco.

El diseño cuenta con un corsé estructurado, una falda con abertura frontal y un tren, además de motivos florales basados en los tradicionales patrones de esta loza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss World (@missworld)

La historia detrás del vestido de Ignacia Fernández

Pero esta no es la primera vez que el vestido llega a un escenario de alto perfil. La pieza fue utilizada anteriormente por Fran Virgilio durante la Gala de Viña 2025, instancia en la que también llamó la atención por su particular propuesta.

En aquella oportunidad, Montaner explicó el profundo significado que tenía para ella la creación. “Vestido inspirado en Loza Penco, creado en memoria de MI MADRE. ¿Quién no tiene una Loza Penco en su casa?”, escribió la diseñadora en redes sociales.





Montaner contó además que su madre tenía especial cariño por una de las líneas de Loza Penco y que quiso mantenerla presente en su primer desfile.

“Cuando me invitaron a hacer mi primer desfile dije: quiero recordar a mi madre en la pasarela, qué mejor que hacerlo con el vestido del cierre del espectáculo. Quería sentirla conmigo”, relató.

La diseñadora también recordó el momento en que Virgilio escogió la pieza para la Gala de Viña. “Cuando llegó a mi oficina me dijo ‘ese me gusta, ¿puede ser?’. Obvio que sí le respondo, pero ¿estás dispuesta a los memes?”, relató Montaner, quien finalmente vio cómo el vestido le quedó a la perfección a la modelo.

Ahora, el diseño vuelve a tener una vitrina internacional de la mano de Ignacia Fernández, quien lo presentó en Miss Mundo 2026, llevando una pieza cargada de simbolismo y referencias a la identidad chilena.

La nueva Miss Mundo será coronada el 5 de septiembre , durante una transmisión en vivo mundial desde Nha Trang, Vietnam. El certamen será transmitido en Chile por Chilevisión.