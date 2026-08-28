Tres detenidos acusados de colocar artefactos explosivos en vivienda de Fernando Villegas

“Villegas fascista, perro de los ricos, esta es la primera”, decían los afiches que fueron arrojados en la vivienda del comentarista.

Este viernes se confirmó la detención de tres personas en el marco de una investigación por la instalación de un artefacto explosivo en la vivienda del escritor y comentarista político Fernando Villegas, en la comuna de Ñuñoa.

El hecho ocurrió el pasado 19 de abril, cuando un grupo de individuos instalaron el artefacto a las afueras del domicilio, además de dejar en el lugar 40 panfletos.

“Villegas fascista, perro de los ricos, esta es la primera”, decían los afiches. Al reverso, había una foto de Ernesto “Che” Guevara, con la consigna “Frente Rebelde”.

Respecto al operativo, Claudio Orellana, fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Sur, señaló: “En conjunto con personal de Carabineros del departamento OS 9, se encuentra desarrollando una serie de diligencias en distintas comunas“.

Con esto se logró “la detención de tres personas mayores de edad que participaron el día 19 de abril del presente año 2026, en horas de la noche, en un ilícito consistente en la colocación de un par de artefactos corrosivos y también el lanzamiento de panfletos con amenazas”.

