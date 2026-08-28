Acusan negligencia de Gendarmería en muerte de joven embarazada: Se encontraba en prisión preventiva

Su familia señala que la mujer solicitó atención médica especializada en varias oportunidades, sin obtener respuesta, y que finalmente falleció producto de un paro cardiorrespiratorio y un cuadro de septicemia.

Una joven de 18 años, y que se encontraba embarazada, murió mientras cumplía prisión preventiva. Su familia acusa que su fallecimiento fue consecuencia de una negligencia de Gendarmería.

Anadeys Muñoz llevaba un mes en prisión preventiva en el Centro penitenciario femenino de San Miguel tras ser formalizada por homicidio frustrado, en un caso que es calificado por su familia como un episodio de legítima defensa.

De acuerdo con el relato de sus cercanos, durante su reclusión sufrió desmayos y solicitó atención médica en reiteradas ocasiones, sin recibir una respuesta oportuna. Previamente, se le había indicado realizar una ecografía transvaginal, examen que, según la familia, nunca se concretó, al igual que la atención especializada que requería.

En ese contexto, su embarazo se complicó y Muñoz habría perdido al bebé antes de ser trasladada a un recinto asistencial. Posteriormente, falleció en un hospital producto de un paro cardiorrespiratorio y un cuadro de septicemia , derivado de complicaciones asociadas a su gestación.

Sus cercanos responsabilizan a Gendarmería por no haber actuado a tiempo y califican el hecho como una muerte producto de negligencia, señalando que se perdieron dos vidas.

“Llevaba dos semanas llamando (avisando) que se sentía mal. Hace dos semanas llevaba con su guagüita muerta porque no fue una, fueron dos vidas. Mi sobrina llamaba llorando que ya no daba más, se desmayó más de tres veces, llamaba a la mamá y mandó un audio despidiéndose porque no podía aguantar”, declaró Francisca Muñoz, tía de Anadeys a ADN.

Denuncia a Gendarmería

La familia de Anadeys Muñoz anunció que presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la eventual responsabilidad penal de los funcionarios de Gendarmería en la cárcel de San Miguel.

También exigieron que el caso no quede impune, junto con solicitar a organismos de derechos humanos y al sistema judicial transparentar los protocolos de atención médica aplicados en las cárceles femeninas, especialmente frente a situaciones de embarazo y emergencias de salud.

“La denuncia está por Fiscalía y para Gendarmería porque ella no tendría por qué haber estado detenida. Habían cámaras, habían registros de que esto fue en defensa propia. Mi sobrina tenía 18 años, sin antecedentes, sin vicios, era un ángel y no era la forma de partir de este mundo“, denunció su tía.

CHV Noticias se contactó con Gendarmería para conocer su versión ante la denuncia. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta por parte de la institución.