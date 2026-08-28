Nueva alerta meteorológica por tormentas eléctricas para 9 regiones del país este viernes
La condición se mantendrá hasta el sábado 29 de agosto desde el centro al sur del país. También continuarán las precipitaciones.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este un aviso por probables tormentas eléctricas para nueve regiones del país para este viernes 28 de agosto.
La condición se mantendrá presente hasta la noche de esta jornada en la zona sur, mientras que en las regiones de la zona centro se extenderá hasta el sábado 29 de agosto.
Según la DMC, este fenómeno se debe a una condición sinóptica vinculada a una inestabilidad postfrontal y también hay probabilidad de fuertes rachas de vientos locales.
Regiones afectadas por tormentas eléctricas
- Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera.
- Metropolitana: Valle, Precordillera, Cordillera.
- O’Higgins: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
- Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
- Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
- Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.
- La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle.
- Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa.
- Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Chiloé, Litoral Interior.
Continúan las precipitaciones en la zona sur
La lluvia se mantendrá en la zona sur con precipitaciones normales a moderadas desde la mañana del viernes 28 hasta la mañana del sábado 29 de agosto.
Las regiones afectadas serán:
- La Araucanía: Litoral.
- Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa.
- Los Lagos: Litoral.