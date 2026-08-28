Disley Ramos rompió el silencio sobre Luis Jiménez: Destapó inéditos detalles del vínculo con Coté López

En su visita a Plan Perfecto, la influencer se refirió al impacto que tuvo su propia relación con el exseleccionado nacional, recordó cómo vivió las críticas públicas y entregó detalles sobre su vínculo con Coté López.

Disley Ramos abordó sin filtros la polémica que rodea a su expareja Luis Jiménez, luego de que reconociera su infidelidad a Gala Caldirola.

En su visita a Plan Perfecto, la influencer se refirió al impacto que tuvo su propia relación con el exseleccionado nacional, recordó cómo vivió las críticas públicas y entregó detalles sobre su vínculo con Coté López.

Al comenzar la conversación, Ramos dejó en claro que no pretendía realizar una entrevista para contar su versión de los hechos. “Voy a responder lo que me acomode responder, porque o si no hubiese aceptado hace tiempo cuando me ofrecieron ir a contar mi verdad (…) Decidí guardármelo y seguir pasando mi luto y mi dolor de lo que estaba viviendo“, señaló.





La influencer recordó que durante meses enfrentó cuestionamientos por su relación con Jiménez, situación que, según dijo, la afectó profundamente.

“Solo me atacaron a mí. Yo la pasé muy mal. Era una niña súper trabajadora, siempre he sido de una familia muy unida, y se me lapidó por una situación que simplemente sentí. No le hice daño a nadie“, afirmó.

“Nunca tuve una conversación con Coté López”

Uno de los temas que abordó fue su relación con la empresaria e influencer María José López. Sin embargo, Disley fue enfática en señalar que nunca existió un vínculo directo entre ambas.

“ Directamente nunca tuve una conversación con ella. Yo nunca la conocí en persona. Todo lo que sé es a través de la persona que era mi pareja en ese minuto, que era Luis”, explicó.

Consultada sobre si sentía que Coté tenía influencia sobre las parejas de Jiménez, respondió: “No creo que sea un aprobar o desaprobar. Me imagino que lo que a ella le debe importar, como a cualquier mujer, es que sus hijos aprueben a esta persona, que se sientan cómodos y se sientan bien”.

Eso sí, deslizó que los recientes acontecimientos expuestos públicamente habrían dejado al descubierto situaciones que antes permanecían ocultas.

“Muchas de las cosas que sucedieron ahora en esto que se reveló, creo que dejaron entrever personalidades y cosas que efectivamente estaban en la oculta. Creo que los tiempos de Dios son perfectos“, comentó.





La verdadera razón del quiebre con Luis Jiménez

Respecto al término de la relación, Ramos aseguró que la decisión estuvo marcada por la falta de compromiso del exjugador.

“Terminamos porque había una falta de compromiso de parte de Luis. Yo afuera (del reality show) ya estaba en mi empoderamiento. Ya no tenía esta edición ni estos productores encima mío. Cuando salí dije: ‘¿Sabes qué? Si no te quieres comprometer de una manera correcta, te voy a mostrar de verdad cómo es mi personalidad’“, relató.

También admitió que le provocó tristeza ver cómo posteriormente Jiménez hizo pública su relación con Gala Caldirola. “Me pasó una sensación de pena. Pero me daba pena a mí misma. Decía: ‘Pucha, qué pena haberlo pasado tan mal y haber quedado públicamente tan mal’. Me dolió lo mediático, no amorosamente”, reconoció.

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando habló sobre Caldirola. Según contó, antes de que la española iniciara una relación con Jiménez, ambas mantenían una relación cercana.

“La conocí antes de que iniciara su relación y yo me enteré por las publicaciones de que estaban juntos“, recordó. Incluso reveló que Gala conocía detalles de su historia con el exfutbolista.

“Ella había sido una de las personas testigo, una de las personas a las que yo le había contado las cosas que me habían sucedido. Entonces, ante eso, obvio que me pasó algo ahí en el corazoncito“, confesó.

Por ello, sorprendió al asegurar que todos terminaron generándole dolor. “Las tres personas involucradas en esta situación, en sus momentos, me hicieron pasar por una tristeza” , afirmó.

Pese a todo, aseguró que hoy vive una etapa completamente distinta junto a su actual pareja, Claudio Valdivia. “No tienen punto de comparación. Claudio es una persona maravillosa, me entrega mi lugar, cariño, amor y admiración. Se nota que estamos bien”, concluyó.